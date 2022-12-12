Brezilya'dan flaş Jorge Jesus iddiası: Kabul edip ayrılacak!

12 Aralık 2022 Pazartesi, 09:30

2022 FIFA Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden olan Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan'a elenerek saf dışı kaldı. Hırvatistan maçının hemen ardından Brezilya'da teknik direktör Tite ile yollar ayrıldı.

Son olarak 2002 yılında Dünya Kupası zaferi yaşayan Brezilya'daki düşüş sonrası Brezilya Futbol Federasyonu teknik direktör konusunda adayları belirledi.

Brezilya basını, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

BREZİLYA'DAN JESUS İÇİN BOMBA İDDİA

Correio Braziliense'de yer alan habere göre Brezilya Futbol Federasyonu şu ana kadar Jorge Jesus için resmi bir adım atmadı.

Habere göre federasyondan Jesus'a teklif gitmesi halinde ise tecrübeli teknik direktör Fenerbahçe'deki görevinden ayrılıp Brezilya Futbol Federasyonu'nun teklifini kabul edecek.

"ALİ KOÇ FARKINDA, BU DURUMU ANLAYACAK"

Correio Braziliense'de yer alan haberin ayrıntısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Jorge Jesus'a teklif gitmesi halinde bu durumu anlayışla karşılayacağına vurgu yapıldı.