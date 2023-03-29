Brezilya'dan Jorge Jesus kararı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 09:34

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 09:34

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus'un adı, başta Brezilya Milli Takımı olmak üzere birçok kulüple anılıyor.

Milliyet'in haberine göre Brezilya Futbol Federasyonu, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus için kararını verdi. UOL'de yer alan habere göre federasyon yetkilileri, Jesus'un Brezilya Milli Takımı için yaptığı açıklamaları yakından takip etmesine karşın Portekizli teknik direktörün lobi yaptığına inanıyor.

Jorge Jesus

JESUS'A SICAK BAKILMIYOR

Haberde Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'in Jesus için hiçbir görüşme gerçekleştirmediğine yer verildi. Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı için yaptığı açıklamaları uzaktan takip eden federasyon yetkililerinin Jesus'un lobi yaptığını düşündüğü için Portekizli teknik direktöre sıcak bakmadığı kaydedildi.

ANCELOTTI İÇİN İKNA TURLARI

Brezilya Futbol Federasyonu'nun Jorge Jesus için hiçbir tasarrufta bulunmayacağı ve gündemdeki en önemli ismin Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti olduğu ifade edildi. İtalyan teknik direktörün Real Madrid'deki geleceği henüz netlik kazanmadı. Eflatun-beyazlıların bu sezon bir başarı yakalayamaması durumunda Carlo Ancelotti'ye Brezilya için izin verebilecekleri kaydedildi.

Carlo Ancelotti

Süper Lig'de bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, bu sezon Jorge Jesus yönetiminde çıktığı 39 resmi maçta 26 galibiyet 7 beraberlik 6 mağlubiyet alarak 2.18 puan ortalaması yakaladı.