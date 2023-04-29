Brezilyalı efsane Pele'nin adı sözlüğe eklendi

Yayınlanma: 29.04.2023 - 10:03

Güncelleme: 29.04.2023 - 10:03

Brezilyalı efsane futbolcusu Pele, ülkesinde yeniden onurlandırıldı.

Aralık 2022'de yaşamını yitiren Pele'nin adı sözlüğe girdi. Hayranları 125 bin imza toplayarak efsane yıldızın adını sözlükte yer almasını sağladı.

BBC'nin haberine göre, "Siyah İnci" lakaplı yıldızın adı sözlüğe sıfat olarak eklendi.

Brezilyalılar artık istisnai, kıyaslanamaz veya benzersiz gibi kelimeleri tanımlamak için 'Pele' sıfatını kullanabilecek.

Pele 82 yaşında hayatını kaybetmişti.