FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan çağrı: Her ülkede bir 'Pele Stadyumu'

02 Ocak 2023 Pazartesi, 18:18

FIFA Başkanı Gianni Infantino, hayatını kaybeden Brezilyalı futbolcu Pele için düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

Infantino, "Çok fazla duygu yaşıyorum. Çok üzücü ama aynı zamanda gülümsüyorum çünkü Pele bize karşı hep gülümsedi. Kralın anısına saygı duyacağız. Tüm dünya ülkelerinden maçlardan önce bir dakikalık saygı duruşu düzenlemelerini istiyoruz" dedi.

Gianni Infantino

HER ÜLKEDE BİR PELE STADYUMU

Infantino, sözlerini, "Tüm dünya ülkelerinden bir stadyumlarına Pele'nin adının verilmesini isteyeceğiz. Böylece çocuklar onun ne kadar önemli olduğunu bilsinler" diye tamamladı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Kolon kanseriyle mücadele eden ve uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 29 Aralık'ta yaşama gözlerini yuman 82 yaşındaki efsane için eski kulübü Santos'un Urbano Caldeira Stadyumu'nda tören düzenleniyor.

Dünyada milyonlarca kişinin veda mesajları yayımladığı Pele’yi son yolculuğunda da binlerce kişi yalnız bırakmadı. 19 yıl Santos forması giyen, Brezilya ile 3 Dünya Kupası kazanan ve New York Cosmos’da kariyerini noktalayan efsane futbolcu Pele’yi son kez görebilmek için sevenleri stadyuma akın etti.

Stadyumda Pele için hazırlanan özel müze de ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. Stadyum içine ve çevresine bir dizi pankart asılırken; cenaze arabası ise şehrin sokaklarında taşınacak.