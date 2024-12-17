Brezilyalı efsane Ronaldo'dan adaylık açıklaması!
Eski futbolcu Ronaldo Nazario, Brezilya Futbol Federasyonu'nun başkanlığına aday olduğunu duyurdu.
Dünya futbolunun efsane isimlerinden "Fenomen" lakaplı Ronaldo Nazario, Brezilya Futbol Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Globo'yo konuşan Ronaldo, Mart 2025 ile Mart 2026 arasında yapılması gereken seçimlerde mevcut başkan Ednaldo Rodrigues'in yerine aday olmak istediğini duyurdu.
DÖRT KULÜBÜN DESTEĞİNE İHTİYACI VAR
Ancak 48 yaşındaki futbol adamının Brezilya Futbol Federasyonu'nun başına geçmesi çok da kolay görünmüyor. Ronaldo'nun aday olabilmesi için en az dört eyalet federasyonu ve dört kulübün desteğine ihtiyacı olacak.
Eski oyuncu, Brezilya futbolunun paydaşlarını ikna edebilmek için bir kampanya kapsamında ülkeyi dolaşacağını söyledi.
Ronaldo adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yüzde 100 hazırlıklıyım, heyecanlıyım, motiveyim ve yardım etmek isteyen birçok harika insan var. Federasyon ve kulüp yöneticileriyle konuşmak için Brezilya'nın her yerine seyahat etme olasılığı beni heyecanlandırıyor ve çok yakında yazacak harika bir hikayemiz olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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