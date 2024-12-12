Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası paylaşımına tepki yağdı!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 16:42

Güncelleme: 12.12.2024 - 16:42

Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun, 2034 Dünya Kupası ev sahipliğinin Suudi Arabistan'a verilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarf ettiği sözler tartışmaları beraberinde getirdi.

PORTEKİZLİ TARAFTARLARDAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan'ı tebrik eden Cristiano Ronaldo, paylaştığı reklam filminde 2034'ün en iyi Dünya Kupası olacağını söyledi. Ronaldo'nun bu ifadeleri özellikle Portekizli taraftarları son derece kızdırdı. Zira 2030 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri de Portekiz.

Söz konusu paylaşımın altında bu konuya değinen birçok taraftar, Ronaldo'nun ifadesinin talihsiz ve çok üzücü olduğunu belirtti ve yıldız futbolcuya tepki gösterdi.

'BUNA İNANMAYA MOTİVE EDECEĞİM'

Ronaldo reklam filminde şu ifadelerini kullandı:

"Altyapı, stadyumlar, taraftarlar, her şeyi gördükten sonra 2034'ün en iyi Dünya Kupası olacağına daha da eminim. Bugün birlikte olduğum bu çocuklardan biri ya da ikisi Dünya Kupası'nda oynayacak. Özellikle kadınların da çok iyi gelişeceğine inanıyorum. Her şeyde birlikte büyümeliyiz. Sadece futbolda değil hayatta da onları çok çalışmaya, buna inanmaya motive edeceğim."

'GELECEKLERİ ÇOK PARLAK'

Suudi Arabistan ligine de değinen Portekizli yıldız şöyle konuştu:

"Lig son bir yılda çok hızlı büyüdü. Farkı görebilirsiniz ve bu inanılmaz. Şu anda ligde yenilmesi çok zor olan yedi veya sekiz büyük kulüp var. Oyuncuların ve takımların evrimi, Suudilerin çok hızlı büyüdüğünü ve daha iyi oyuncular haline geldiğini gösteriyor. Ülke inanılmaz. Suudiler çok iyi insanlar. Her yıl büyük etkinlikler yapıyorlar. Futbol maçları, boks, eğlence çok yüksek seviyede. Benim görüşüme göre gelecekleri çok parlak. Bu ülkenin başarısının bir parçası olmaktan mutluyum ve Dünya Kupası'nı görmek için kesinlikle burada olacağım."