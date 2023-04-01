Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo Kayserispor'dan ayrıldı

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 09:15

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 09:15

Kayserispor'da 2019-20 sezonu devre arası transfer döneminde transfer edilen Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile yollar ayrıldı.

30 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de yaşanan depremler sonrasında ülkesine dönmek istediğini Kayserispor yönetimine bildirdi.

Gustavo Campanharo



YENİ KULÜBÜ BELLİ OLDU

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "3 yılı aşkın sürede, 90 karşılaşmada şanlı formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Bu talebi kurulumuzda değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Campanharo'ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Ön libero mevkinde oynayan Gustavo Campanharo, bu sezon 25 maçta sarı kırmızılı formayı terletmişti.

Brezilyalı oyuncu, ülkesinin Internacional takımıyla sözleşme imzaladı.