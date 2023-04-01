Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo Kayserispor'dan ayrıldı
Süper Lig ekibi Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan depremlerden kötü etkilendiğini belirterek ülkesine döndü.
Kayserispor'da 2019-20 sezonu devre arası transfer döneminde transfer edilen Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile yollar ayrıldı.
30 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de yaşanan depremler sonrasında ülkesine dönmek istediğini Kayserispor yönetimine bildirdi.
Gustavo Campanharo
YENİ KULÜBÜ BELLİ OLDU
Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "3 yılı aşkın sürede, 90 karşılaşmada şanlı formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Bu talebi kurulumuzda değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Campanharo'ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Ön libero mevkinde oynayan Gustavo Campanharo, bu sezon 25 maçta sarı kırmızılı formayı terletmişti.
Brezilyalı oyuncu, ülkesinin Internacional takımıyla sözleşme imzaladı.
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