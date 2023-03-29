19 maçtır kaybetmeyen Samsunspor adım adım Süper Lig'e koşuyor
TFF 1. Lig’in lideri Samsunspor, ligde 19 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 14 galibiyet ve 5 beraberlik alan Karadeniz temsilcisi adım adım şampiyonluğa koşuyor.
Samsunspor, TFF 1. Lig’in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Boluspor’u 5-1 mağlup etti.
Samsun temsilcisi, ligdeki son yenilgisini ligin 8. haftasında 15 Ekim 2022’de Altınordu deplasmanında 2-1'lik skorla almıştı. Kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 19 maçta da kaybetmedi. Samsunspor, bu süreçte Pendikspor, Göztepe, Tuzlaspor, Denizlispor, Adanaspor, Altay, Eyüpspor, Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Gençlerbirliği, Altınordu ve Boluspor müsabakalarında 3 puanı hanesine yazdırdı. Samsun ekibi; Boluspor, Ankara Keçiörengücü, Yeni Malatyaspor, Bodrumspor ve Manisa FK ile de berabere kaldı.
2 MAÇTA HÜKMEN GALİP SAYILACAK
Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 29. hafta itibariyle ligde zirvede yer alan Samsunspor, gelecek haftalarda sahasında Pendikspor, Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü ve Bodrumspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda ise Göztepe ve Denizlispor’a karşı mücadele verecek. Samsunspor, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor deplasmanlarındaki maçlardan ise 3-0 hükmen galip sayılacak.
LİGİN ZİRVESİNDE
Ligde 28 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Samsunspor, 60 puan ile ligin zirvesinde yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar bir sonraki maçını 1 Nisan Cumartesi günü saat 20.30’da 19 Mayıs Stadyumu’nda Pendikspor’a karşı oynayacak.
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