Süper Lig'deki Colley kuzenler Gambiya'yı kurtardı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 09:59

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 09:59

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gambiya sahasında Mali'yi 1-0 yendi.

Omar Colley

Gambiya'yı galibiyete taşıyan golü 79'da Beşiktaşlı Omar Colley kaydetti. Omar'ın golünde asisti Karagümrük'te forma giyen kuzeni Ebrima Colley yaptı. Kamerun ise deplasmanda Namibya'ya 2-1 yenilirken, konuk ekibin tek golünü Aboubakar attı.

Ebrima Colley

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Bu arada Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş bir günlük iznin ardından gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolcuların, Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen idmanda, ısınma programından sonra pas çalışmaları üzerinde durduğu aktarıldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.