Süper Lig'deki Colley kuzenler Gambiya'yı kurtardı

Beşiktaşlı Omar Colley'in formasını giydiği Gambiya, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mali'yi 1-0 mağlup etti. Omar Colley, Gambiya'nın tek golünü atarken asisti Fatih Karagümrük'te forma giyen kuzeni Ebrima Colley kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 09:59
Süper Lig'deki Colley kuzenler Gambiya'yı kurtardı
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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gambiya sahasında Mali'yi 1-0 yendi.

Omar Colley

Gambiya'yı galibiyete taşıyan golü 79'da Beşiktaşlı Omar Colley kaydetti. Omar'ın golünde asisti Karagümrük'te forma giyen kuzeni Ebrima Colley yaptı. Kamerun ise deplasmanda Namibya'ya 2-1 yenilirken, konuk ekibin tek golünü Aboubakar attı.

Ebrima Colley

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Bu arada Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş bir günlük iznin ardından gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolcuların, Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen idmanda, ısınma programından sonra pas çalışmaları üzerinde durduğu aktarıldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.


Omar Colley Ebrima Colley Gambiya Mali

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