Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'dan Beşiktaş'a destek mesajı

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi iki kulüpte de forma giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, siyah-beyazlılara destek paylaşımında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 17:53
Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'dan Beşiktaş'a destek mesajı
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Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'dan dev derbi öncesi dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, siyah-beyazlı kulübe destek paylaşımında bulundu.

Josef de Souza

"KALBİM SİZİNLE.."

Brezilyalı oyuncu yaptığı paylaşımda, "Kalbim sizinle olacak çocuklar" ifadelerini kullanarak Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabını etiketledi. Souza'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. 

Tecrübeli orta saha ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olmuştu.


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