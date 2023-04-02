Fenerbahçe - Beşiktaş maçının VAR hakemi Alper Ulusoy

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 14:08
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının VAR hakemi Alper Ulusoy
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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak.

İki ezeli takım arasında saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi Kadir Sağlam olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak.

Ulusoy’a AVAR’da Alper Çetin ve Ekrem Kan eşlik edecek.


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