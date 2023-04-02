Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi: Fenerbahçe ve Beşiktaş böyle değil

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 09:46

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 09:46

Spor yazarı Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından TV8,5 kanalında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in değerlendirmeleri:

"Bu galibiyeti oyuncu değişiklikleri üzerinden, teknik direktör üzerinden okumak doğru olmaz. Sonradan oyuna giren Midtsjö maça iyi başlamasa da müthiş bir gol vuruşu yaparak takımını öne geçirdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın puan kaybedebileceğini düşündü tek maç belki de buydu. Galatasaray istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Ertaç öyle bir kaleci ki şampiyonluğun kaderini belirlemişti Malatya'dayken."

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ BÖYLE DEĞİL"

"Galatasaray'ı Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan ayıran bir özellik var. Oyundan bağımsız skor alabiliyor. Okan Buruk, Konya'da sistemden taviz verdiği için puan kaybetti. Bu maçtaki tercihleriyle Konya'daki mağlubiyeti kendine yazdığını görüyorum. Adekugbe yerli statüsünde olduğu için ilk 11'de yer aldığını düşünüyorum. Okan Buru, Konya'da yaptığım hatayı yapmayacağım dedi. Çok hücum oyuncusuyla maçı kazanacaksın diye bir şey yok. Konya maçında ligin son haftası gibi bütün hücum oyuncularını sahaya aldı.

"DERBİDE ETKİSİ OLMAYACAK"

"Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör evine gidip duş aldıkları zaman derbiyi hangi gözle izleyecekler? Derbide bu maçın pek bir etkisi olmayacaktır. Son 10 dakikada Fenerbahçe 1-0 önde olursa farklı, Beşiktaş 1-0 önde olursa da farklı olacak. Çünkü iki takım için de kazanılması gereken bir maç. Bu yüzden her iki takım adına da farka gidebilir. Son bölümde teknik direktörsüz bir oyun olacak."

"KÖTÜYE DOĞRU GİDİYOR"

"Galatasaray ilerlemesi gerekirken kötüye gidiyor. Galatasaray'ın 9 resmi maçı kaldı. Bu galibiyet çok önemli oldu. Oyunun belli bölümünde ıslıklanmaya başladı takım. Sabırsızlanıyor Galatasaray taraftarı. Galatasaray 1-0'a razıyken son dakikalarda 3. golü de bulabilirdi. Kaleyi tutan 3 topun 2'si gol oldu diyebiliriz. Konya maçında yapılan değişiklikler sana maç kazandırmamış. Öyle olmasaydı bu maç 4 puan önde giriyordu. İki takım da beklenenin altında futbol oynadı. Daha az ihtiyacı olan takım da maçı kazandı."

"OYUNCULAR ÜMİDİ KESMİŞTİ"

"Oyuncular da artık ümidi kesmeye başlamıştı. Sanki olmayacak gibi düşünüyorlardı. Biz de futbolcu olduk. Saat bende kuralının futbolu yavaşlattığını düşünüyorum. Adekugbe'nin gelişi çok faydalı gözükse de Galatasaray forması adı altında yeterli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum."