Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'den Fenerbahçe'ye destek mesajı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 18:06

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 18:06

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi için bir paylaşım yaptı.

"KADIKÖY'DEN ÇIKIŞ YOK"

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Lincoln, paylaşımında, "Tüm kalbimle takımımı ve arkadaşlarımı destekliyorum. Haydi Fener... Kadıköy'den çıkış yok" ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolcu bu paylaşımına sarı ve lacivert kalp emojleri de ekledi.

Lincoln Henrique

Fenerbahçeli taraftarlar, Lincoln'ün bu paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.