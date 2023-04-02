Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'den Fenerbahçe'ye destek mesajı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin futbolcusu Lincoln Henrique, Beşiktaş derbisi öncesi sosyal medya hesabından takım arkadaşlarına destek paylaşımında bulundu. Brezilyalı futbolcu, paylaşımında, "Tüm kalbimle takımımı ve arkadaşlarımı destekliyorum. Haydi Fener... Kadıköy'den çıkış yok" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi için bir paylaşım yaptı.
"KADIKÖY'DEN ÇIKIŞ YOK"
Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Lincoln, paylaşımında, "Tüm kalbimle takımımı ve arkadaşlarımı destekliyorum. Haydi Fener... Kadıköy'den çıkış yok" ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolcu bu paylaşımına sarı ve lacivert kalp emojleri de ekledi.
Lincoln Henrique
Fenerbahçeli taraftarlar, Lincoln'ün bu paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
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