Augsburg, Fenerbahçeli Mergim Berisha için kararını açıkladı

Bundesliga ekiplerinden Augsburg'un CEO’su Stefan Reuter, Fenerbahçe’den kiraladıkları Mergim Berisha’nın 4 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu sezon sonu kullanacaklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 13:12
Augsburg, Fenerbahçeli Mergim Berisha için kararını açıkladı
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Almanya Bundesliga Ligi ekibi Augsburg, Fenerbahçe’den kiraladığı Mergim Berisha hakkındaki kararını açıkladı. 

Alman ekibinin CEO'su Stefan Reuter, Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullanacaklarını duyurdu.

Mergim Berisha

Bu sezon Augsburg’da oynadığı 19 maçta 8 gol atan Berisha, kariyerinde ilk kez Almanya A Milli Takımı’na çağrılmış ve geçen ay Peru ve Belçika karşılaşmalarında forma giymişti.

Fenerbahçe, genç oyuncuyu 2021 Eylül’ünde 5 milyon Euro’ya RB Salzburg’dan satın aldı.


Augsburg Bundesliga fenerbahçe Mergim Berisha

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