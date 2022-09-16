Brezilyalı futbolcu Neymar: 'Hakem benden özür diledi'
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Maccabi Haifa - Paris Saint-Germain karşılaşmasında yaptığı gol sevinci nedeniyle sarı kart gören Brezilyalı futbolcu Neymar, hakemin kendisinden özür dilediğini söyledi.
Paris Saint-Germain'in, Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa ile deplasmanda oynadığı maçta gol sevinci nedeniyle sarı kart gören Neymar açıklamalarda bulundu.
PSG'nin 3-1 kazandığı maçta takımının son golünü atan Brezilyalı yıldız, maçın ardından hakem Daniel Siebert'in kendisinden özür dilediğini söyledi.
Neymar, "Maçın ardından hakemle tanıştık ve onunla konuştum. Benden özür diledi. Ama zaten sarı kart görmüştüm. Bu, oyunculara bir saygı eksikliğidir. Hakemler bizi korumak için sahada olmalı. Bu maçta başıma gelenler çok üzücü. Futbol, sıkıcı olmaya başladı ve kutlama yapamıyoruz. Bu sadece bana değil, futbola karşı saygı eksikliği" ifadelerini kullandı.
Brezilyalı futbolcunun yaptığı gol sevinci şu şekilde:
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