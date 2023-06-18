Brezilyalı futbolcu Welinton Süper Lig'den ayrılmıyor!

Süper Lig ekibi Beşiktaş ile yolları ayıran Brezilyalı futbolcu Welinton Souza Silva'nın Pendikspor'a transfer olacağı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2023 - 13:08
Brezilyalı futbolcu Welinton Süper Lig'den ayrılmıyor!
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Welinton'u renklerine bağlıyor.

Milliyet'in haberine göre kırmızı-beyazlı kulüp, Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen 34 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton ile anlaşma sağladı.

Welinton

Haberde Welinton'un önümüzdeki günlerde Pendikspor'la 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.


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