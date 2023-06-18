Brezilyalı futbolcu Welinton Süper Lig'den ayrılmıyor!

Yayınlanma: 18.06.2023 - 13:08

Güncelleme: 18.06.2023 - 13:08

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Welinton'u renklerine bağlıyor.

Milliyet'in haberine göre kırmızı-beyazlı kulüp, Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen 34 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton ile anlaşma sağladı.

Welinton

Haberde Welinton'un önümüzdeki günlerde Pendikspor'la 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.