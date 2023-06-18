Brezilyalı futbolcu Welinton Süper Lig'den ayrılmıyor!
Süper Lig ekibi Beşiktaş ile yolları ayıran Brezilyalı futbolcu Welinton Souza Silva'nın Pendikspor'a transfer olacağı ileri sürüldü.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Welinton'u renklerine bağlıyor.
Milliyet'in haberine göre kırmızı-beyazlı kulüp, Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen 34 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton ile anlaşma sağladı.
Welinton
Haberde Welinton'un önümüzdeki günlerde Pendikspor'la 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
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