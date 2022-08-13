Brezilyalı futbolcu Willian ölüm tehditlerinin ardından Corinthians'tan ayrıldı
Brezilyalı futbolcu Willian, Corinthians'tan ayrıldığını açıkladı. Willian, ayrılığın sebebinin 'ölüm tehditleri' olduğunu duyurdu.
Brezilyalı futbolcu Willian, kendisine ve ailesine yönelik sosyal medyadaki ölüm tehditleri gerekçesiyle formasını giydiği ülkesinin takımı Corinthians'tan ayrıldı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan 34 yaşındaki oyuncu, "Bugün Corinthians'a veda ederken, bu gömleği tekrar giyme fırsatı verdiği için kulübe ve beni büyük ölçüde destekleyen taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki ailemin ve benim sürekli uğradığımız tehditler nedeniyle, hem kendim hem kulüp için daha iyi olacağını düşünerek sözleşmeyi feshetme kararı aldım. Kulübe başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Brezilyalı sol kanat oyuncusu, İngiltere Premier Lig'de Chelsea ve Arsenal formaları da giymişti.
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