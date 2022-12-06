Brezilyalı yıldız Neymar: Tek hedefimiz final

06 Aralık 2022 Salı, 09:15

Brezilya'nın yıldız oyuncusu Neymar, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 4-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Neymar sözlerine Sırbistan maçında yaşadığı yaşadığı sakatlığı anlatarak başladı ve "Sakatlandığımda gerçekten çok korktum. O gün ağladım ve gece uyuyamadım. Fizyoterapi çalışmalarıma çok önem verdim. Günde 11 saat, sabah 5-6'ya kadar fizik tedavisi uyguladık ve fedakarlığın yararını gördüm" diye konuştu.

Hedefledikleri tek şeyin finale "Bir maç kazandık ve şimdi daha da ileri gitmek istiyoruz. Final hayali kuruyoruz. Daha önümüzde final için 3 maç var. Şampiyon olmaya hazırız ve buna odaklandık" ifadelerini kullandı.