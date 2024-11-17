Bright Osayi-Samuel'den Jose Mourinho'ya büyük övgü: 'Eğer o sizi severse...'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, ülkesinin basınına konuştu. Osayi-Samuel, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Bright Osayi-Samuel'den Jose Mourinho'ya büyük övgü: 'Eğer o sizi severse...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 10:10

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, Nijerya basınından Football Fans Tribe'a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'deki günlerine değinen Osayi-Samuel, "Türkiye'de hayat güzel. Sakatlığımı atlattım ve oynamaya başladım. Önemli olan da bu, oynayabildiğim kadar maç oynamak" sözlerini sarf etti.

"EN İYİSİ MOURINHO"

Jose Mourinho ile ilişkilerinin nasıl olduğu hakkındaki soruyu yanıtlayan Osayi-Samuel, "Mourinho ile çalışmak çok güzel bir şey. Her günümüz bir sınav gibi ve her gün o sınavı geçmek zorundayız, her gün. Talepleri çok yüksek seviyede. Birlikte çalıştığım en büyük teknik direktör kesinlikle o. Eğer o sizi severse, gelişmeniz için elinden geleni yapıyor. Önemli olan da bu zaten, hocanızın size güvenmesi. Ondan çok şey öğreniyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak Manchester United maçı hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Manchester United maçından önce birçok mesaj aldım. O maçı herkesin izleyeceğini biliyordum ve bu beni daha da motive etti. Beni yeterince tanımayan Nijerya halkına da kendimi daha iyi tanıtma fırsatı buldum" dedi.


Etiketler: #bright osayi samuel #jose mourinho #fenerbahçe

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