Bright Osayi-Samuel'den Jose Mourinho'ya büyük övgü: 'Eğer o sizi severse...'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, ülkesinin basınına konuştu. Osayi-Samuel, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında övgü dolu sözler söyledi.
Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, Nijerya basınından Football Fans Tribe'a açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'deki günlerine değinen Osayi-Samuel, "Türkiye'de hayat güzel. Sakatlığımı atlattım ve oynamaya başladım. Önemli olan da bu, oynayabildiğim kadar maç oynamak" sözlerini sarf etti.
"EN İYİSİ MOURINHO"
Jose Mourinho ile ilişkilerinin nasıl olduğu hakkındaki soruyu yanıtlayan Osayi-Samuel, "Mourinho ile çalışmak çok güzel bir şey. Her günümüz bir sınav gibi ve her gün o sınavı geçmek zorundayız, her gün. Talepleri çok yüksek seviyede. Birlikte çalıştığım en büyük teknik direktör kesinlikle o. Eğer o sizi severse, gelişmeniz için elinden geleni yapıyor. Önemli olan da bu zaten, hocanızın size güvenmesi. Ondan çok şey öğreniyorum" ifadelerini kullandı.
Son olarak Manchester United maçı hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Manchester United maçından önce birçok mesaj aldım. O maçı herkesin izleyeceğini biliyordum ve bu beni daha da motive etti. Beni yeterince tanımayan Nijerya halkına da kendimi daha iyi tanıtma fırsatı buldum" dedi.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'nin konuğu Anadolu Efes!
- Bugün hangi maçlar var?
- 'Galatasaray'da ilginç bir kültür var...'
- Fenerbahçeli yıldızdan Mourinho'ya büyük övgü!
- 'Lider olarak çıkarız'
- Arnavutluk ile Çekya yenişemedi!
- Uzun süre ara verilen maçta Hollanda rakibine acımadı!
- İsveç yıldızları ile güldü!
- Almanya'dan Bosna Hersek'e gol yağmuru!
- Yunus Akgün: 'İstediğimiz sonucu alamadık ama...'
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 ülke daha BRICS'e 'ortak üye' oldu!
- 'Adama lafını yedirirler böyle, ensendeyim'
- Ünlü ton balığı markalarında 'yasaklı' madde!
- Teğmenler hakkında yeni gelişme!
- 'Tahmin edemedikleri kadar dirençliyiz'
- CHP'den Tekin hakkında suç duyurusu!
- MHP'den 5'inci paylaşım da aynı saatte geldi!
- Erdoğan'ın Özer'e mektubu, davetler...
- Mesele 'yeşil alan' değil 1.5 milyar dolar!
- Rusya, bir ülkeye daha gaz tedarikini kesiyor