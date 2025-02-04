Bright Osayi-Samuel'den 'kum saatli' paylaşım: 'Duyduğunuz her şeye inanmayın'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bright Osayi-Samuel'den 'kum saatli' paylaşım: 'Duyduğunuz her şeye inanmayın'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 13:11

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Sarı-lacivertliler, Nijeryalı yıldızla yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerinde bir sonuç alamadı. Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'ın sağ beki Mimovic'i kadrosuna katması sonrası Osayi'nin takımdan ayrılacağı iddiaları güçlendi.

"DUYDUĞUNUZ HER ŞEYE İNANMAYIN"

Öte yandan yıldız futbolcunun Galatasaray'a transfer olabileceği ile Fenerbahçe tarafından Süper Lig listesinden çıkartılabileceği iddiaları da gündeme getirilmişti.

Osayi-Samuel gelişmeler sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu kum saati görseli kullandığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili dostlarım, duyduğunuz her şeye inanmayın. İnsanların size söylediklerini dikkatlice tartın ve inceleyin."


Etiketler: #bright osayi samuel #fenerbahçe #transfer

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