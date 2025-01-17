Brighton, 8 maç sonra galibiyeti hatırladı!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 09:58

Güncelleme: 17.01.2025 - 09:58

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Ipswich Town ile Brighton karşı karşıya geldi. Portman Road'daki maçta kazanan 2-0'lık skorla Brighton oldu.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Kaoru Mitoma ve 82. dakikada Georginio Rutter attı.

Konuk ekip Brighton'da sakatlığı devam eden milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, maç kadrosunda yer almadı.

Brighton, bu galibiyetle birlikte ligde 8 maç sonra kazanmış oldu.

Bu sonucun ardından Brighton, 31 puana yükseldi. İki maç sonra kaybeden Ipswich Town ise 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Manchester United ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ipswich Town ise sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek.