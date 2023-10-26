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Brighton - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brighton, UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında kendi sahasında Ajax ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 17:47
Brighton - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Roberto De Zerbi yönetimindeki Brighton, kendi sahasında Hedwiges Maduro'nun ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek.

BRİGHTON - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?

Falmer Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BRİGHTON - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Bartosz Frankowski'nin yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Brighton, grupta oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Marsilya ile 2-2 berabere kalmıştı.

Ajax ise AEK deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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