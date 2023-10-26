Brighton - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Brighton, UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında kendi sahasında Ajax ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Roberto De Zerbi yönetimindeki Brighton, kendi sahasında Hedwiges Maduro'nun ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek.
BRİGHTON - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?
Falmer Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BRİGHTON - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Bartosz Frankowski'nin yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Brighton, grupta oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Marsilya ile 2-2 berabere kalmıştı.
Ajax ise AEK deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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