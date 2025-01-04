Brighton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brighton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2025 Cumartesi, 12:00
Brighton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Brighton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Fabian Hürzeler'in ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

Brighton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BRIGHTON - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Brighton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BRIGHTON - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sport 3'ten naklen yayımlanacak.

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