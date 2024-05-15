Brighton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.
BRİGHTON - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
BRİGHTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Salisbury'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea ligde oynadığı son maçta Nottingham Forest deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Brighton ise deplasmanda karşılaştığı Newcastle United ile 1-1 berabere kalmıştı.
chelsea haberleri brighton haberleri İngiltere Premier Lig haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak
- 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'
- Erdoğan, Kalın ve Tunç'u Saray'a çağırdı
- 'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı polislere yakalandı!
- Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!
- Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!
- Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı!
- Gezi Parkı Davası'nda kritik gelişme
- 13 bin istasyonda tabelalar yarın değişiyor
- Çocukları için ekmişti, şimdi 20 dönüm arazide ekiyor