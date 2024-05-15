Brighton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:41
Brighton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

BRİGHTON - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

BRİGHTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Salisbury'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea ligde oynadığı son maçta Nottingham Forest deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Brighton ise deplasmanda karşılaştığı Newcastle United ile 1-1 berabere kalmıştı.


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