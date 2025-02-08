Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı: Alanyaspor maçında 9 eksik!

Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı: Alanyaspor maçında 9 eksik!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.02.2025 - 16:44

Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin kadrosunda; Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür ve Ognjen Mimovic yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca uzun süreli sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde de maç kafilesinde yer almıyor.

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri de Alanyaspor maçı kafilesine dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:


Etiketler: #fenerbahçe #Alanyaspor #Kamp Kadrosu

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