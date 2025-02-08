Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı: Alanyaspor maçında 9 eksik!
Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin kadrosunda; Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür ve Ognjen Mimovic yer almadı.
Sarı-lacivertlilerde ayrıca uzun süreli sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde de maç kafilesinde yer almıyor.
Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri de Alanyaspor maçı kafilesine dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:
Etiketler: #fenerbahçe #Alanyaspor #Kamp Kadrosu
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