Brighton, Liverpool'un kupa hayallerini 90+2'de yıktı

Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup). turunda deplasmanda karşılaştığı Brighton'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 19:39
Brighton, Liverpool'un kupa hayallerini 90+2'de yıktı
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FA Cup 4. tur karşılaşmasında Liverpool, Brighton deplasmanına konuk oldu. The American Express Stadyumu'ndaki maçı Liverpool 2-1'lik skorla kaybetti.

Liverpool, 30. dakikada Harvey Elliot ile öne geçti. Brighton, bu gole 39. dakikada Lewis Dunk ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Kaoru Mitoma

MITOMA SON ANLARDA SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşma uzun süre 1-1'lik eşitlikle devam ederken, Brighton'da sahneye 90+2. dakikada Kaoru Mitoma çıktı ve takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Bu sonucun ardından Liverpool, FA Cup'a veda etti. Brighton ise tur atladı.


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