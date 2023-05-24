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Brighton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, 32. haftanın erteleme maçında deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:52
Brighton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 32. haftanın erteleme maçı oynanacak.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Roberto De Zerbi'nin takımı Brighton ile karşılaşacak.

BRIGHTON - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Falmer Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BRIGHTON - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta kendi evinde ağırladığı Chelsea'yi 1-0 mağlup etmişti.

Brighton ise kendi sahasında ağırladığı Southampton'ı 3-1 yenmişti.


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