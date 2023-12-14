Brighton - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brighton, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında Fransız ekip Marsilya'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:05
Brighton - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

Roberto De Zerbi yönetimindeki Brighton, deplasmanda Gennaro Gattuso'nun ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

BRİGHTON - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Falmer Satdyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BRİGHTON - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Sanchez Martinez'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Brigthon, grupta oynadığı son maçta AEK deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Marsilya ise kendi sahasında ağırladığı Ajax'ı 4-3 mağlup etmişti.


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