Brighton - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Brighton, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında Fransız ekip Marsilya'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.
Roberto De Zerbi yönetimindeki Brighton, deplasmanda Gennaro Gattuso'nun ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.
BRİGHTON - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Falmer Satdyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BRİGHTON - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Sanchez Martinez'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Brigthon, grupta oynadığı son maçta AEK deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Marsilya ise kendi sahasında ağırladığı Ajax'ı 4-3 mağlup etmişti.
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