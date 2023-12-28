Brighton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brighton, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 09:38
Brighton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 19. hafta heyecanı sürüyor.

Robetro De Zerbi yönetimindeki Brighton, sahasında Angelos Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

BRIGHTON - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

The American Express Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

BRIGHTON - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Jarred Gillett'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.

Brighton, Premier Lig'de deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kalmıştı.

Tottenham ise evinde Everton'ı 2-1 mağlup etmişti.


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