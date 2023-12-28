Brighton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Brighton, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 19. hafta heyecanı sürüyor.
Robetro De Zerbi yönetimindeki Brighton, sahasında Angelos Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
BRIGHTON - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
The American Express Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
BRIGHTON - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Jarred Gillett'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.
Brighton, Premier Lig'de deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kalmıştı.
Tottenham ise evinde Everton'ı 2-1 mağlup etmişti.
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