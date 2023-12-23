Tottenham, Everton'ın serisine son verdi!
Premier Lig'de Tottenham, sahasında ağırladığı Everton'ı 2-1 yendi. Everton'ın ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Tottenham, sahasında Everton ile karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Richarlison ve 18. dakikada Heung-Min Son attı. Everton'ın tek golünü 82. dakikada Andre Gomes attı.
Bu sonucun ardından Tottenham, 36 puana yükseldi. Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Everton, 16 puanda kaldı.
Tottenham, gelecek hafta Brighton deplasmanına gidecek. Everton, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak.
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