Ameliyat olmuştu: Ferdi Kadıoğlu'nun sahalara dönüşü belli oldu!
Kasım ayından beri sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu, ameliyat olmuştu. Milli yıldız, geçirdiği operasyonun ardından 3 ay daha forma giyemeyecek.
Ferdi Kadıoğlu sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a bonuslar hariç 30 milyon Euro'luk bedelle transfer olmuştu.
Kasım ayında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun ayak parmağında eklem kapsülü yırtığı bulunduğu açıklanmıştı.
Milli futbolcu geçen gün başarılı bir operasyon geçirdi.
SAHALARDAN 3 AY UZAK KALACAK
25 yaşındaki futbolcu bu operasyonun ardından da uzun süre sahalara dönemeyecek. Fanatik'te yer alan habere göre Ferdi, 3 ay daha forma giyemeyecek.
Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla sadece 8 maça çıkabildi.
Milli yıldız bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı verdi.
Etiketler: #ferdi kadıoğlu #ameliyat #brighton
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