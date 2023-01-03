Brighton'dan Mac Allister'a özel 'Dünya Kupası' karşılaması

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile şampiyonluğa ulaşan Brighton oyuncusu Mac Allister'a takımı özel bir karşılama hazırladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2023 Salı, 12:25
Brighton'dan Mac Allister'a özel 'Dünya Kupası' karşılaması
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2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı mağlup ederek kupayı kazanan taraf olmuştu.

Dünya Kupası dönüşü İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'da forma giyen Alexis Mac Allister'a kulübü tarafından özel bir karşılama töreni düzenlendi.

İngiliz ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Dünya Kupası galibimizi tekrar karşılıyoruz!" ifadeleri kullanıldı. 

İşte Brighton'dan yapılan o paylaşım... 


Brighton & Hove Albion Alexis Mac Allister 2022 FIFA Dünya Kupası

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