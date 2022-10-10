Brighton'ın yıldızı Enock Mwepu futbolu bıraktığını açıkladı
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Enock Mwepu, kalp rahatsızlığı nedeniyle futbol kariyerine son vermek zorunda kaldı.
İngiltere Premier Lig temsilcisi Brighton Hove Albion'da forma giyen Enock Mwepu, kalp rahatsızlığı nedeniyle futbol kariyerine son verdiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan 24 yaşındaki yıldız, "Premier Lig'de oynama rüyasını gerçekleştirdim. Bazı hayaller sona eriyor. Kötü haber ilan etmek durumundayım. Sağlık çalışanları futbolu bırakmam yönünde tavsiye verdi. Takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına, aileme ve beni destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum" dedi.
BRIGHTON RESMEN AÇIKLADI
Brighton'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Enock Mwepu, kalıtsal bir kalp rahatsızlığı teşhisi sebebiyle kariyerine son vermek zorunda kaldı. Bu durum Enock'un rekabetçi oyun oynamaya devam etmesi halinde ölüm riskiyle karşı karşıya bırakacaktır. Kulüp olarak ona tam olarak iyileşmesi ve hayatının sonraki döneminde tüm sevgiyi, yardımı ve desteği vereceğiz."
2021 yaz transfer döneminde RB Salzburg'tan 23 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Brighton'a transfer olan Mwepu bu sezon 6 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.
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