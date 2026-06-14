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Formula 1'de Lewis Hamilton, Ferrari'deki ilk zaferini kazandı!

Formula 1'de Lewis Hamilton, Ferrari'deki ilk zaferini kazandı!

14.06.2026 17:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Formula 1'de Lewis Hamilton, Ferrari'deki ilk zaferini kazandı!

Ferrari'nin İngiliz pilotu Lewis Hamilton, İspanya'da koşulan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışında damalı bayrağı ilk gören isim oldu.
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı İspanya Grand Prix'sinde zafer Ferrari pilotlarından Lewis Hamilton'ın oldu.

FERRARI İLE İLK ZAFER 

Hamilton, Temmuz 2024'teki Belçika zaferinden sonra ilk kez mutlu sona ulaştı. İngiliz yarış pilotu, kariyerindeki 106. galibiyeti elde etti. Lewis Hamilton, Ferrari ile ilk galibiyetini İspanya'da aldı.

İspanya'da George Russell, ikinci sırada yer aldı. Yarış sırasında Russell'ı geçen ve ikinciliği alan Kimi Antonelli, aracında yaşadığı sorun sonrası yolun ortasında kaldı ve ikinci sırayı Russell'a kaptırdı.

İspanya GP'de üçüncü sıra Lando Norris'in oldu.

İspanya'da ilk beş sıralama şu şekilde:

1. Lewis Hamilton

2. George Russell

3. Lando Norris

4. Max Verstappen

5. Oscar Piastri

İlgili Konular: #formula 1 #ferrari #Lewis Hamilton

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