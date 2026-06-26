Cumhuriyet Gazetesi Logo
Formula 1'de sıradaki durak Avusturya Grand Prix'si

Formula 1'de sıradaki durak Avusturya Grand Prix'si

26.06.2026 15:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Formula 1'de sıradaki durak Avusturya Grand Prix'si

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı Avusturya Grand Prix'siyle devam edecek. Red Bull Pisti'nde yapılacak yarış, 28 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 8. etabı Avusturya Grand Prix'siyle devam edecek. Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde yapılacak yarış, 71 tur üzerinden koşulacak.

Avusturya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00'de başlayacak. Yarış ise 28 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

ANTONELLI 5 ZAFERLE ÖNDE

Formula 1'de şu ana kadar İtalyan pilot Kimi Antonelli 5 etap galibiyeti aldı. Büyük Britanyalı pilotlar George Russell ve Lewis Hamilton ise birer yarış kazandı.

PİLOTLAR KLASMANINDA İLK 5

Avusturya Grand Prix'si öncesinde pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 156 puanla lider durumda bulunuyor. Lewis Hamilton 115 puanla ikinci, George Russell 106 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Charles Leclerc 75 puanla dördüncü, Lando Norris ise 73 puanla beşinci sırada bulunuyor.

TAKIMLAR KLASMANINDA MERCEDES LİDER

Takımlar klasmanında Mercedes 262 puanla ilk sırada yer alıyor. Ferrari 190 puanla ikinci, McLaren 141 puanla üçüncü, Red Bull 89 puanla dördüncü ve Alpine 57 puanla beşinci sırada bulunuyor.

İlgili Konular: #formula 1 #Avusturya #yarış

İlgili Haberler

Formula 1 İspanya GP'de pole pozisyonu Russell'ın!
Formula 1 İspanya GP'de pole pozisyonu Russell'ın! Formula 1 İspanya GP'de pole pozisyonu George Russell'ın oldu.
Formula 1 takımlarından Ferrari, Leclerc ile sözleşme yeniledi
Formula 1 takımlarından Ferrari, Leclerc ile sözleşme yeniledi Formula 1'in köklü takımlarından Ferrari, Monakolu pilotu Charles Leclerc ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.
Formula 1'de Lewis Hamilton, Ferrari'deki ilk zaferini kazandı!
Formula 1'de Lewis Hamilton, Ferrari'deki ilk zaferini kazandı! Ferrari'nin Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, İspanya'da koşulan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışında damalı bayrağı ilk gören isim oldu.