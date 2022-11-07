Boks maçını aratmadı... Beylikdüzü'nde AVM'de yumruklu kavga!

07 Kasım 2022 Pazartesi, 09:56

Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin yemek katında, iki grup arasında 6 Kasım Pazar günü 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Boks maçını aratmayan kavgada yumruklar havada uçuştu.

ÇEVREDEKİLER ZOR AYIRDI

Çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.