Boks maçını aratmadı... Beylikdüzü'nde AVM'de yumruklu kavga!
İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'inin yemek katında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Boks maçını aratmayan yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin yemek katında, iki grup arasında 6 Kasım Pazar günü 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Boks maçını aratmayan kavgada yumruklar havada uçuştu.
ÇEVREDEKİLER ZOR AYIRDI
Çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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