Bronckhorst'tan beraberlik yorumu: 'Haftaya daha farklı olacak'

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçının ardından açıklamalar yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 00:08
Bronckhorst'tan beraberlik yorumu: 'Haftaya daha farklı olacak'
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Giovanni van Bronckhorst yaptığı açıklamada, "İlk yarıya iyi başladık. Golden sonra maç değişti. İlk yarıda maçı genel itibariyle kontrol ettik. İkinci yarı zemin kurdukça basit top kayıpları yaptık. istediğimiz oyunu tam anlamında yapamadık. daha basit yapmamız gereken şeyler vardı. Maçı bitireceğimiz anlar elimize geçti. Geçişlerden goller yedik. Yediğimiz iki golü daha iyi savunabilirdik. 3-1 sonrasında yediğimiz iki gol istediğim bir şey değildi. Eve beraberlikle dönmek bugün için fena değil. Haftaya daha farklı olacak" dedi.

Başarılı teknik adam ayrıca, "Rafa iyi performans gösterdi. Maçtan önce de Lugano'nun güçlü olduğunu biliyorduk. Rafa'yı 10 numara kullanmak yerine 3 orta saha oynamak istedik. Genel olarak iyi bir performans sergiledik. Gelecek hafta daha farklı bir Beşiktaş olacak. İstediğimiz gibi oynayacağız. Rakibin güçlü yönlerini de gördük. Turu geçmek için istediklerimizi yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.


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