Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Muleka'nın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş, Jackson Muleka'yı sezon sonuna kadar Suudi Arabistan’ın Al-Kholood kulübüne kiraladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2024 - 18:48
Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Muleka'nın yeni takımı belli oldu!
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Beşiktaş, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan'ın Al-Kholood takımına kiralandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan’dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur. Jackson Muleka’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."


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