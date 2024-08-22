Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Muleka'nın yeni takımı belli oldu!
Beşiktaş, Jackson Muleka'yı sezon sonuna kadar Suudi Arabistan’ın Al-Kholood kulübüne kiraladı.
Beşiktaş, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan'ın Al-Kholood takımına kiralandığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan’dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur. Jackson Muleka’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."
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