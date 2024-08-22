Lugano maçı öncesi Beşiktaş'tan taraftarlarına uyarı!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşacak Beşiktaş, siyah-beyazlı taraftarları uyardı.
Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi taraftarları uyardı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Lugano ile oynayacağımız maçta tribün olayları meydana gelmesi halinde bir sonraki deplasmanda oynayacağımız Avrupa kupası maçında taraftarlarımız deplasman tribününde yer alamayacaktır" denildi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"UEFA, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi eleme turunda KF Tirana ile deplasmanda oynadığımız müsabakada meydana gelen tribün olayları nedeniyle kulübümüze deplasmandaki Avrupa kupası maçlarımız için taraftarlarımıza bilet satışına yasak getiren bir ceza vermişti. Söz konusu ceza daha sonra girişimlerimiz neticesinde 8 Ağustos 2025'e kadar denetimli serbestliğe çevrilmişti.
Lugano ile oynayacağımız maçta tribün olayları meydana gelmesi halinde bir sonraki deplasmanda oynayacağımız Avrupa kupası maçında taraftarlarımız deplasman tribününde yer alamayacaktır.
Kulübümüzün maddi manevi zarara uğramaması ve taraftarlarımızın gelecekteki maçlarımızda tribünlerde yer alabilmeleri adına Lugano maçını tribünden izleyecek taraftarlarımızdan maçın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar sadece takımımızı desteklemelerini önemle rica ederiz."
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