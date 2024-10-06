Bronckhorst'tan puan kaybı yorumu: 'Doğru kararları veremedik'
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Beraberlikle ilgili van Bronckhorst, "Son 10-15 dakika zorlu geçti. Doğru kararları veremedik" dedi.
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar uzun süre önde götürdüğü maçta uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst 90 dakikayı değerlendirdi.
"DOĞRU KARARLARI VEREMEDİK"
Mücadeleye ilişkin van Bronckhorst, "Daha önce de dediğim gibi zor bir maç olacaktı. Mücadele edilmesi gereken bir maçtı. 1-0'ı bulduk Ciro'yla. Sonrasında iki taraflı bir oyun haline geldi. Doğru geçişlerle ikinci golü bulamadık. Fiziksel ve mental yorgunluk oluştu. Son 10-15 dakika zorlu geçti. Doğru kararları veremedik. Sonunda da golü yemiş olduk. Çok üzgünüz. Futbol bu. Evimizdeki Konyaspor maçıyla bir sonraki bölüme başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Van Bronckhorst karşılaşmayla ilgili ayrıca, "Birkaç haftadır 3 günde bir maç temposundayız. Fiziksel bir maç oldu. Mental anlamda da güçlü olunması gereken bir maçtı. İsteğimiz galip gelmekti. Doğru yere düşen bir topta rakip golü buldu. Sonraki bölüm de zorlu olacak. Tüm seviyelerde mücadele etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bugün kazanamadık ama sonraki Konyaspor maçıyla lige döneceğiz" ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Bronckhorst'tan puan kaybı yorumu
- Gabriel Sara milli aradaki planını anlattı!
- Benfica maçı için erteleme kararı!
- Fatih Tekke'den mağlubiyet açıklaması!
- Joao Mario'dan itiraf: 'Fizik gücümüz yetmedi'
- Yunus Akgün: 'Daha da iyi olacağım'
- Maxim: 'Beşiktaş inşallah şampiyon olur!'
- Okan Buruk'tan maç sonu tepkisi!
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- Melih Saatçı yazdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sessizliğini 'Beyoğlu'ndaki taciz skandalı' için bozdu
- Alman basınından Türkiye iddiası
- Semih Çelik'in komşuları konuştu: 'İkbal'e takıntılıydı'
- 'Discord' yayınlarına yönelik harekete geçildi
- 'İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı...'
- Üniversitesinden 'Ayşenur Halil' paylaşımı
- Baba evinde öldürüldüğü kesinleşti!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt!
- 2 motosikletli ters yönde yarış yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
- Sıcaklıklar azalıyor, sağanak yağış geliyor!