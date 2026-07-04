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Bronz madalya maçına çıkacak: U17 Basketbol Milli Takımı, yarı finalde Sırbistan'a mağlup oldu

Bronz madalya maçına çıkacak: U17 Basketbol Milli Takımı, yarı finalde Sırbistan'a mağlup oldu

4.07.2026 23:03:00
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AA
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Bronz madalya maçına çıkacak: U17 Basketbol Milli Takımı, yarı finalde Sırbistan'a mağlup oldu

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı finalinde Sırbistan'a 76-71 mağlup olan Türkiye, final şansını kaybetti.

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Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı finalinde Türkiye, Sırbistan'a 76-71 mağlup oldu.

Genç milliler, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada finale yükselebilmek için Sırbistan ile mücadele etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda Sırbistan, arka arkaya hızlı hücumdan bulduğu sayılarla rakibine üstünlük kurdu ve ilk çeyreği 19-16 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte üstün oyununa devam eden Sırbistan, pota altından bulduğu basketlerle aradaki farkı açarak soyunma odasına 40-32 önde gitti.

İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, rakibinin boş hücumları ile top kayıplarını iyi değerlendirerek farkı 1'e düşürdü ve son çeyreğe Sırbistan'ın 55-54 üstünlüğüyle gidildi.

Ay-yıldızlılar, son çeyreğin ilk dakikalarında tempoyu iyice artırsa da Sırbistan, maçın sonlarında gösterdiği hücum performansıyla müsabakayı 76-71 kazandı.

Milliler, üçüncülük maçında yarın saat 17.15'te Avustralya ile karşılaşacak. Sırbistan ise yarın saat 20.15'te altın madalya için ABD ile mücadele edecek.

İlgili Konular: #türkiye #Sırbistan #FIBA

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