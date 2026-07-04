U17 Basketbol Milli Takımı'nın yarı finaldeki rakibi Sırbistan

FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Milli Takımımız, yarı final maçına çıkıyor.

Milliler, bugün (Cumartesi) yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Türkiye - Sırbistan mücadelesi saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.

SIRBİSTAN İÇİN MESAJ

Başantrenör Hasan Özmeriç, Fransa karşısındaki galibiyetin ardından Sırbistan maçı için, "Gerçekten taraftar bizi çok iyi destekliyor. Çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Evinde oynamak ayrı bir stres. Biz de bu stresimizi attık. Fransa, çok iyi bir takım. Seyircinin pozitif bir etkisi oldu. A Milli Takım'a 2-3 oyuncu göndermek esas hedefimiz. 1-2 saat bunun sevincini yaşayıp Sırbistan maçına konsantre olacağız. Sırbistan maçı seyirci bu maçtaki gibi salonu doldurur ve yanımızda olursa bu çocukların maçı kazanacağını düşünüyorum. Final oynayacağımızı düşünüyorum. Sırbistan'ı yenince altın madalyayı konuşuruz" dedi.