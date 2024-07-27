Bronz madalya maçında... Salih Yıldız, Japon rakibine mağlup oldu!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, bronz madalya maçını kaybederek organizasyonu beşinci tamamladı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Salih Yıldız, erkekler 60 kilo son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie, çeyrek finalde de Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili'yi mağlup etti.
Yarı finalde ev sahibi ülkeden Fransız Luka Mkheidze'ye yenilerek finali kaçıran Salih Yıldız, bronz madalya maçı için Japon Ryuju Nagayama ile karşılaştı.
Milli sporcu, Nagayama'ya mağlup olarak olimpiyatları beşinci sırada bitirdi.
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