Bruno Henrique, yaklaşık 1 sene forma giyemeyecek

20 Haziran 2022 Pazartesi, 21:37

Brezilyalı futbolcu Bruno Henrique'nin sakatlık durumu belli oldu.

Her geçen gün Fenerbahçe'ye transferinin an meselesi olduğu yönünde iddialar çıkan Brezilyalı futbolcu dizinden sakatlanmıştı.

Henrique, Brezilya Serie A'da Flamengo'nun sahasında Cuiaba'yı konuk ettiği maça ilk 11'de başlamış ve karşılaşmanın 22. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

Flamengo, yaptığı son açıklamada ise Henrique'nin durumuna açıklık getirdi. Brezilya ekibi yaptığı açıklamada, dizinden ameliyat olması gereken yıldız oyuncunun 10-12 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.