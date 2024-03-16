Bu sezon galibiyet alamadılar: Son 28 yılın en kötü performansı!

İspanya La Liga ekiplerinden Almeria, bu sezon hiç galibiyet elde edemeyerek ligde 10 puanla son sırada bulunuyor. İspanyol ekibi, kalan 10 haftada 4 puan daha alamazsa tarihe geçecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 14:46
Bu sezon galibiyet alamadılar: Son 28 yılın en kötü performansı!
Abone Ol google-news

La Liga'ya iki sezon önce yükselen Almeria, bu sezon henüz galibiyet ile tanışamadı. 

Almeria 28 maç sonunda 10 beraberlik ve 18 yenilgi aldı.

Küme düşme hattının üstüyle 14 puanlık fark bulunan Almeria, 3 puanlı sisteme geçildiği 1995/96 sezonundan bu yana tarihin en kötü performansını sergiliyor.

Almeria, bu hafta deplasmanda Las Palmas'la karşılaşacak.

LA LIGA TARİHİNİN EN KÖTÜ PERFORMANSLARI

İspanya La Liga'da 3 puanlı sisteme geçildiği sezondan bu yana bir sezonda en az puan toplayan takım Sporting Gijon.

Gijon, 1997/98 sezonunu 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 31 yenilgiyle tamamladı ve 13 puan topladı.

NTV Spor'un haberine göre, Sporting Gijon'un ardından LaLiga tarihinde bir sezonda en az puan toplayan takımlar şöyle:

Cordoba Club de Futbol - 20 puan (2014/15)

Granada - 20 puan (2016/17)

Malaga - 20 puan (2017/18)

Malaga - 24 puan (2005/26)

Elche - 25 puan (2022/2023)

Real Betis - 25 puan (2013/2014)

Real Murcia - 26 puan (2003/2004)

Levante - 26 puan (2007/2008)

Racing de Santander - 27 puan (2011/2012)


almeria haberleri la liga haberleri rekor haberleri

İlgili Haberler

Almeria'dan Atletico Madrid'e geçit yok!

Almeria'dan Atletico Madrid'e geçit yok!
Almeria 10 kişi kaldı: Athletic Bilbao deplasmanda kayıp!

Almeria 10 kişi kaldı: Athletic Bilbao deplasmanda kayıp!
Almeria maçında oynamamıştı: Arda Güler'den Carlo Ancelotti'ye tepki!

Almeria maçında oynamamıştı: Arda Güler'den Carlo Ancelotti'ye tepki!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe yöneticisi ifade verdi: Ali Koç destek için adliyeye geldi

Fenerbahçe yöneticisi ifade verdi: Ali Koç destek için adliyeye geldi
15 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sıralaması

15 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sıralaması
Son Dakika: Sadettin Saran Fenerbahçe Başkan Adayı olduğunu açıkladı!

Son Dakika: Sadettin Saran Fenerbahçe Başkan Adayı olduğunu açıkladı!
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!
Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi: İşte ülke puanı sıralamasında son durum!

Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi: İşte ülke puanı sıralamasında son durum!
Kaan Taşaner kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner dizileri

Kaan Taşaner kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner dizileri
Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise karşılaşması Belçika basınında: 'Pişmanlık duyulacak bir şey'

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise karşılaşması Belçika basınında: 'Pişmanlık duyulacak bir şey'
Yasaklar başlıyor! İşte Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimi…

Yasaklar başlıyor! İşte Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimi…