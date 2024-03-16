Bu sezon galibiyet alamadılar: Son 28 yılın en kötü performansı!

Yayınlanma: 16.03.2024 - 14:46

Güncelleme: 16.03.2024 - 14:46

La Liga'ya iki sezon önce yükselen Almeria, bu sezon henüz galibiyet ile tanışamadı.

Almeria 28 maç sonunda 10 beraberlik ve 18 yenilgi aldı.

Küme düşme hattının üstüyle 14 puanlık fark bulunan Almeria, 3 puanlı sisteme geçildiği 1995/96 sezonundan bu yana tarihin en kötü performansını sergiliyor.

Almeria, bu hafta deplasmanda Las Palmas'la karşılaşacak.

LA LIGA TARİHİNİN EN KÖTÜ PERFORMANSLARI

İspanya La Liga'da 3 puanlı sisteme geçildiği sezondan bu yana bir sezonda en az puan toplayan takım Sporting Gijon.

Gijon, 1997/98 sezonunu 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 31 yenilgiyle tamamladı ve 13 puan topladı.

NTV Spor'un haberine göre, Sporting Gijon'un ardından LaLiga tarihinde bir sezonda en az puan toplayan takımlar şöyle:

Cordoba Club de Futbol - 20 puan (2014/15)

Granada - 20 puan (2016/17)

Malaga - 20 puan (2017/18)

Malaga - 24 puan (2005/26)

Elche - 25 puan (2022/2023)

Real Betis - 25 puan (2013/2014)

Real Murcia - 26 puan (2003/2004)

Levante - 26 puan (2007/2008)

Racing de Santander - 27 puan (2011/2012)