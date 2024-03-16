Bu sezon galibiyet alamadılar: Son 28 yılın en kötü performansı!
İspanya La Liga ekiplerinden Almeria, bu sezon hiç galibiyet elde edemeyerek ligde 10 puanla son sırada bulunuyor. İspanyol ekibi, kalan 10 haftada 4 puan daha alamazsa tarihe geçecek.
La Liga'ya iki sezon önce yükselen Almeria, bu sezon henüz galibiyet ile tanışamadı.
Almeria 28 maç sonunda 10 beraberlik ve 18 yenilgi aldı.
Küme düşme hattının üstüyle 14 puanlık fark bulunan Almeria, 3 puanlı sisteme geçildiği 1995/96 sezonundan bu yana tarihin en kötü performansını sergiliyor.
Almeria, bu hafta deplasmanda Las Palmas'la karşılaşacak.
LA LIGA TARİHİNİN EN KÖTÜ PERFORMANSLARI
İspanya La Liga'da 3 puanlı sisteme geçildiği sezondan bu yana bir sezonda en az puan toplayan takım Sporting Gijon.
Gijon, 1997/98 sezonunu 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 31 yenilgiyle tamamladı ve 13 puan topladı.
NTV Spor'un haberine göre, Sporting Gijon'un ardından LaLiga tarihinde bir sezonda en az puan toplayan takımlar şöyle:
Cordoba Club de Futbol - 20 puan (2014/15)
Granada - 20 puan (2016/17)
Malaga - 20 puan (2017/18)
Malaga - 24 puan (2005/26)
Elche - 25 puan (2022/2023)
Real Betis - 25 puan (2013/2014)
Real Murcia - 26 puan (2003/2004)
Levante - 26 puan (2007/2008)
Racing de Santander - 27 puan (2011/2012)
En Çok Okunan Haberler
-
- 25 tarla, 23 konut, 22 arsa, 5 dükkan, 2 bina...
- Armağan Çağlayan'dan 'zeytinyağı' tepkisi
- Fenerbahçe'ye Konferans Ligi'nde büyük şok!
- Çok sayıda yaralı var!
- 100. Yıl Anıtı yıkıldı
- Oğuz Murat Aci'nin avukatından Cihantimur'a tepki
- Erdoğan'a 'para sayma soruşturması' yanıtı
- İşte Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi
- Çiller'den 'ballı börek imar' açıklaması
- Aracı gazetecilerin üzerine sürdü!