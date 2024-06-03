Yayınlanma: 03.06.2024 - 23:12

Güncelleme: 03.06.2024 - 23:12

Profesyonel liglerde 2023-2024 sezonu heyecanı tamamlandı. Liglerde kümeye düşen ve küme yükselen takımlar araştırılıyor. Peki, Bu sezon hangi takımlar küme düştü? Hangi takımlar lig yükseldi?

HANGİ TAKIMLAR LİGLERİNDEN YÜKSELDİ?

Sivas'taki TFF 2. Lig play-off finaliyle tamamlanan 2023-2024 sezonunda en son bir üst lige yükselen ekip, Iğdır FK oldu. Alt liglerde 12 takım bir üst lige çıkarken, 27 ekip küme düştü. Bölgesel Amatör Lig'den 12 takım gelecek sezon TFF 3. Lig'de yer almaya hak kazandı.

Gelecek sezon 65 ilden 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerde; Süper Lig'de 19, 1. Lig'de 20, TFF 2. Lig'de 36 ve TFF 3. Lig'de 64 takım yer alacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gelen talepler üzerine yarışma hakları TFF tarafından dondurulan 1. Lig'de Yeni Malatyaspor, 3. Lig'de Kahramanmaraşspor ile Kahramanmaraş İstiklalspor, 2024-2025'te mevcut liglerinde mücadelelerini sürdürecek.

Ardahan, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Hakkari, Kars, Kilis, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli ve Yalova'dan temsilcinin bulunmayacağı liglerde İstanbul'dan 20 ekipten 6'sı Süper Lig'de mücadele edecek.

İzmir'den 10, Ankara'dan ise 8 ekibin bulunacağı profesyonel liglerde, Bursa'dan 6, Antalya'dan 5, Adana, Aydın, Balıkesir, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Şanlıurfa ve Trabzon'dan üçer takım yer alacak.

DÜŞENLER VE ÇIKANLAR

Profesyonel liglerde yükselen ve düşen ekipler şöyle:

Süper Lig

Şampiyon: Galatasaray

Düşenler: İstanbulspor, Pendikspor, Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü

1. Lig

Süper Lig'e çıkanlar: Eyüpspor, Göztepe, Bodrum FK

Düşenler: Giresunspor, Altay, Tuzlaspor

TFF 2. Lig

1. Lig'e çıkanlar: Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK

Düşenler: Adıyaman FK, Bursaspor, Kırşehir Futbol, Zonguldak Kömürspor, Uşakspor, Denizlispor, Düzcespor, Etimesgut Belediyespor