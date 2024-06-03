Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyileri Real Madrid'den!

Yayınlanma: 03.06.2024 - 16:01

Güncelleme: 03.06.2024 - 16:01

Wembley'de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2 golle geçen Real Madrid, 15. kez dev organizasyonda mutlu sona ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi futbolcusu ve sezonun en iyi genç futbolcusu Real Madrid'den seçildi.

VINICIUS JR. SEZONUN EN İYİSİ

Şampiyonlar Ligi'nde Vinicius Junior sezonun en iyi futbolcusu seçildi. Brezilyalı yıldız, 10 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

BELLINGHAM EN İYİ GENÇ FUTBOLCU SEÇİLDİ

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi genç futbolcusu ise yine Real Madrid'den Jude Bellingham oldu. İngiliz futbolcu, Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 11 maçta 4 gol ve 5 asistlik katkı verdi.