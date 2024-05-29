Şampiyonluk sonrası Galatasaraylılardan Nicolo Zaniolo'ya tepki!
Süper Lig'de 24. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarlar İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'ya tepki gösterdi.
Sezon başında Aston Villa'ya kiralanan ve satın alma opsiyonu kullanılmadığı için Galatasaray'a geri dönecek olan Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu ile ilgili hiçbir paylaşım yapmadı.
Fanatik'in haberine göre, İtalyan oyuncunun şampiyonluk için paylaşım yapmaması Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.
ZANİOLO'YA TEPKİ
Galatasaray taraftarı, İtalyan yıldıza sosyal medya üzerinden tepki mesajları göndermeye başladı.
Aston Villa'da geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan Zaniolo, 3 kez gol sevinci yaşadı.
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