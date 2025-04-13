Ernest Muçi'den Beşiktaş'a kötü haber!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Başakşehir maçında sakatlanan Ernest Muçi'nin son durumuna dair açıklamada bulundu.

Ernest Muçi'den Beşiktaş'a kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.04.2025 - 16:43

Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'e 2-0 kaybettikleri maçta sakatlanan Ernest Muçi'nin durumu hakkında açıklama yaptı.

Muçi'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 26. dakikasında sağ uyluk iç kısmında ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Ernest Muçi'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Ernest Muçi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


Etiketler: #Ernest Muci #beşiktaş #sakatlık

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