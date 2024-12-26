Bugün hangi maçlar var, saat kaça? 26 Aralık Perşembe günü maç programı...
26 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İngiltere Premier Lig’de 8 takım bugün sahaya çıkacak. İngiltere Championship ve Belçika Pro Lig’de ise heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek.
Avrupa’da birçok ligde devre arasına girilirken Premier Lig’de karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Zirve takibini sürdüren Chelsea, Fulham’ı konuk ederken dikkat çeken mücadelede ise Nottingham Forest ve Tottenham kozlarını paylaşacak. Günün açılış maçında ise Manchester City ve Everton karşı karşıya gelecek. Wolverhampton, Manchester United, Newcastle United, Aston Villa , Southampton, West Ham United gibi önemli takımların bugün maçı bulunuyor.
İşte 26 Aralık Perşembe günü maç programı:
İNGİLTERE PREMİER LİG
15:30 Manchester City - Everton
18:00 Bournemouth - Crystal Palace
18:00 Chelsea - Fulham
18:00 Newcastle United - Aston Villa
18:00 Nottingham Forest - Tottenham
18:00 Southampton - West Ham United
20:30 Wolverhampton - Manchester United
23:00 Liverpool - Leicester City
CHAMPİONSHİP
18:00 Coventry - Plymouth
23:00 Stoke City - Leeds United
BELÇİKA PRO LEAGUE
15:30 Antwerp - Genk2
20:30 Mechelen - Standard Liege
İSKOÇYA PREMİER LİG
15:30 Hearts - Hibernian
20:45 St. Mirren - Glasgow Rangers
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