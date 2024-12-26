Bugün hangi maçlar var, saat kaça? 26 Aralık Perşembe günü maç programı...

26 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İngiltere Premier Lig’de 8 takım bugün sahaya çıkacak. İngiltere Championship ve Belçika Pro Lig’de ise heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek.

Bugün hangi maçlar var, saat kaça? 26 Aralık Perşembe günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 10:51

Avrupa’da birçok ligde devre arasına girilirken Premier Lig’de karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Zirve takibini sürdüren Chelsea, Fulham’ı konuk ederken dikkat çeken mücadelede ise Nottingham Forest ve Tottenham kozlarını paylaşacak. Günün açılış maçında ise Manchester City ve Everton karşı karşıya gelecek. Wolverhampton, Manchester United, Newcastle United, Aston Villa , Southampton, West Ham United gibi önemli takımların bugün maçı bulunuyor.

İşte 26 Aralık Perşembe günü maç programı:

İNGİLTERE PREMİER LİG

15:30 Manchester City - Everton

18:00 Bournemouth - Crystal Palace

18:00 Chelsea - Fulham

18:00 Newcastle United - Aston Villa

18:00 Nottingham Forest - Tottenham

18:00 Southampton - West Ham United

20:30 Wolverhampton - Manchester United

23:00 Liverpool - Leicester City

CHAMPİONSHİP

18:00 Coventry - Plymouth

23:00 Stoke City - Leeds United

BELÇİKA PRO LEAGUE

15:30 Antwerp - Genk2

20:30 Mechelen - Standard Liege

İSKOÇYA PREMİER LİG

15:30 Hearts - Hibernian

20:45 St. Mirren - Glasgow Rangers


Etiketler: #İngiltere Premier Lig #İskoçya Premier Lig #manchester united

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